Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; In Kirche eingebrochen; Brand; Kind aus Geländer befreit

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Mittwochnachmittag auf der L 245 zwischen Hayingen und Zwiefalten gewesen sein. Der 60 Jahre alte Biker war mit seiner MV Agusta, gegen 17.30 Uhr, auf der Landesstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs, als er zu weit nach rechts aufs Bankett kam und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von zirka 6.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz. (cw)

Dettingen/Erms (RT): In Kirche eingebrochen

In eine Kirche im Dettinger Wolfgartenweg ist in der Zeit von Sonntag, 10.15 Uhr, bis Mittwoch, 14.40 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter drang über ein eingeschlagenes Fenster auf der Gebäuderückseite in die Sakristei ein. Dort durchwühlte er die Schränke nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Römerstein (RT): Bei Bremsmanöver gestürzt

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Böhringen musste ein 59 Jahre alter Biker vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 37-Jähriger war kurz vor 12.30 Uhr mit einem Linienbus auf der Poststraße unterwegs und wollte nach links in die Albstraße einbiegen. Dabei erkannte er den entgegenkommenden Biker auf seiner Yamaha erst spät und bremste seinen Bus während des Abbiegevorgangs bis zum Stillstand ab. Auch der 59-Jährige führte eine Gefahrenbremsung durch und stürzte dabei zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden an der Yamaha wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (rn)

Tübingen (TÜ): Brand auf dem Dach einer Firma

Zum Brand auf dem Dach einer Firma mussten die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in die Tübinger Südstadt ausrücken. Kurz nach 16.30 Uhr war ersten Ermittlungen nach infolge eines technischen Defekts die Photovoltaikanlage auf einer Lagerhalle in der Eisenbahnstraße in Brand geraten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnten die Flammen schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften ausgerückt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 20.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Kind aus Geländer befreit

Aus einer misslichen Lage musste am Mittwochmittag ein Kind im Balinger Freibad befreit werden. Der 13-Jährige spielte gegen 12.45 Uhr am Geländer des Schwimmbeckens. Hierbei klemmte sich der Junge den Fuß so unglücklich in einem Spalt des Metallgeländers ein, dass er trotz der Hilfe der Bademeister nicht befreit werden konnte. Von den Angestellten des Freibads wurde daraufhin die Integrierte Leitstelle über Notruf verständigt. Der Feuerwehr gelang es innerhalb kürzester Zeit mit einem hydraulischen Spreizgerät den Fuß des Jungen zu befreien. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der 13-Jährige zog sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. (ms)

Hechingen (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung Stettener Straße / Stettener Halde erlitten. Ein 74-Jähriger war kurz nach 22 Uhr mit seinem Seat auf der Stettener Straße in Richtung Hechinger Straße unterwegs. Als er die Kreuzung mit der Stettener Halde überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigt von links kommenden Kawasaki eines 25-Jährigen. Der Biker stürzte in der Folge zu Boden. Passanten und ein Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell