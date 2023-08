Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Personalstark wie nie zuvor - Zahlreiche Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Marienheide

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Marienheide (ots)

336 Mitglieder - davon 154 in der Einsatzabteilung, 42 in der Jugendfeuerwehr, 16 in der Kinderfeuerwehr, 59 im Musikzug, 26 in der Unterstützungsabteilung und 39 in der Ehrenabteilung. Die Freiwillige Feuerwehr Marienheide ist so personalstark wie noch nie zuvor! - Diese erfreuliche Nachricht betonte Leiter der Feuerwehr Frank Hartkopf bei seiner Ansprache während der Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Marienheide am Freitagabend besonders.

Im Jahr 2022 mussten durch die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden insgesamt 229 Einsätze bewältigt werden. Hierunter fielen 34 Brandeinsätze, 124 Technische Hilfeleistungen, doch leider auch 71 Fehleinsätze, wozu unter anderem blinde Alarme, ausgelöste Rauchwarnmelder, Falschalarme von Brandmeldeanlagen und böswillige Alarmierungen zählen. Zum sicher größten Einsatz des Jahres 2022 wurde zunächst nur die Löschgruppe Kempershöhe am 18. Juli alarmiert. Eine unklare Rauchentwicklung in der Ortschaft Grunewald entpuppte sich bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte aus Kempershöhe als Waldbrand, der sich durch Winde und eine Hanglage des betroffenen Waldstückes schnell ausbreitete. Umgehend wurden alle Einheiten der Feuerwehr Marienheide, sowie der Löschzug Frielingsdorf-Scheel der Feuerwehr Lindlar, die Löschgruppe Dohrgaul der Feuerwehr Wipperfürth und die Drohnenstaffel des Oberbergischen Kreises aus Gummersbach und Engelskirchen nachalarmiert. Der ortsansässige Landwirt Udo Däinghaus leistete mit der Bereitstellung eines Güllefasses zum Wassertransport ebenfalls einen nicht unerheblichen Beitrag zur schnellen Eindämmung des Brandes.

Am 28. Dezember wurde ebenfalls zunächst die Löschgruppe Kempershöhe zu einem brennenden Traktor auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Ortslage Kempershöhe alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen und dem Beginn der Brandbekämpfung platzte ein Reifen an dem betroffenen Fahrzeug, vermutlich durch die starke Hitzeentwicklung und verletzt einen Feuerwehrkameraden schwer am Bein. Nach mehr als 7 Monaten, gefüllt mit Arztbesuchen, Physiotherapie und Rehabilitationsmaßnahmen konnte der verletzte Kamerad im August dieses Jahres wieder seiner Arbeit als Garten- und Landschaftsbauer sowie seiner Feuerwehrtätigkeit nachgehen.

Durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre - hierbei insbesondere die zunehmenden Extremwetterereignisse und auch die sicherheitspolitische Lage stand die Feuerwehr in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung vor neuen Herausforderungen, denen durch die Errichtung von Notstromeinspeisungen an allen Feuerwehrgerätehäusern, der Einrichtung von Notfall-Informationspunkten und nicht zuletzt auch der ständigen Aktualisierung von technischen Geräten und Fahrzeugbeschaffungen entgegengewirkt wurde und auch in den kommenden Jahren noch durch ein hohes Investitionsvolumen der Gemeindeverwaltung entgegengewirkt wird. Aktuell erhält das Feuerwehrgerätehaus Kalsbach einen umfangreichen Anbau mit drei zusätzlichen Stellplätzen und Sozialräumen, die Löschgruppe Kempershöhe erhält ebenfalls neue Umkleide- und Sanitärräume. Für das Feuerwehrgerätehaus in Marienheide laufen aktuell ebenfalls Planungen für eine Erweiterung um drei Stellplätze, Lagerflächen und Räumlichkeiten für den Musikzug der Feuerwehr.

Die durch die Corona-Pandemie vorangetriebene Digitalisierung in sämtlichen Bereichen des Alltags hält auch bei der Feuerwehr mit umfangreichen Maßnahmen weiter Einzug. So wurden bei der Feuerwehr Marienheide beispielsweise webbasierte Shop- und Terminsysteme für die Kleiderkammer zur Ausstattung der Einsatzkräfte mit Bekleidung und Schutzausrüstung etabliert und auch die Digitalisierung nahezu aller Wasserentnahmestellen und Hydranten im Gemeindegebiet vorgenommen.

Hartkopf dankte im Namen der gesamten Wehrleitung allen Kameradinnen und Kameraden aus den Abteilungen und Einheiten für ihren unermüdlichen Einsatz im vergangenen Jahr. Auch Rat und Verwaltung dankte Hartkopf für die Bereitstellung der umfangreichen finanziellen Mittel und die allzeit gute Unterstützung.

Auch in diesem Jahr wurden während der Veranstaltung wieder zahlreiche Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen vorgenommen:

Übernahme aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung, Ernennung zum Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau Leon Becker Joana Klammer René Lehr Keanu Mewes Philipp Rebischke

Ernennung zum Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau Florian Behmenburg LG Kalsbach Maren Fante LG Kalsbach Maria Gisbrecht Kinderfeuerwehr Leyla Issa LG Kalsbach Jörg Jerschke LG Kalsbach Jennifer Kriesten LG Kalsbach

Beförderung zur Feuerwehrobermusikerin

Daniela Schmidt Musikzug

Beförderung zur Hauptfeuerwehrfrau

Petra Mersmann LG Kalsbach

Beförderung zum Unterbrandmeister

Dustin Klinkmann LZ Marienheide Leandro Walter LZ Marienheide

Beförderung zum Brandmeister

Patrick Breloer LG Kempershöhe Mike Hinze LG Dannenberg-Müllenbach

Beförderung zum Oberbrandmeister

Simon Gehrmann LG Kempershöhe

Beförderung zum Brandinspektor

Sebastian Hennies LG Dannenberg-Müllenbach

Beförderung zum Brandoberinspektor

Guido Menz LG Kalsbach

Funktionsernennungen

Jugendfeuerwehrwart Noah-Gabriel Esposito Vanessa Gering Dustin Klinkmann Bastian Lenz Susanne Lülsdorf Julian zur Mühlen Jonas Notzon Torsten Rohmann Marian Schaller

Kinderfeuerwehrwart

Oliver Brinkmann Maren Fante Maria Gisbrecht Jennifer Kriesten Jeanine Lülsdorf

Vertrauensperson LG Dannenberg-Müllenbach Jan Rohe

Stellv. Gruppenführer ABC-Gruppe

Mike Hinze

Ehrung für 25-Jährigen aktiven Dienst - Feuerwehrehrenzeichen in Silber des Landes NRW Daniel Ommer LG Kempershöhe Sebastian Heimes Musikzug

Ehrung für 35-Jährigen aktiven Dienst - Feuerwehrehrenzeichen in Gold des Landes NRW Manfred Lapper LG Dannenberg-Müllenbach Roland Theißen LG Kempershöhe Carsten Fuhr LG Kalsbach

Ehrung für 50-Jährigen aktiven Dienst - Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Goldkranz des Landes NRW Andreas Goertz LG Kempershöhe Umberto Pagliotto Musikzug

Ehrungen Verband der Feuerwehren in NRW - VdF

10 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Bastian Lenz LZ Marienheide Kathrin Rother Musikzug

40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Gregor Blechmann LG Kempershöhe Oliver Brinkmann LZ Marienheide Norbert Huppertz LG Kempershöhe Dieter Neubauer Musikzug Matthias Nies LZ Marienheide Andrzej Piotrowski LZ Marienheide Anton Wolf LG Kempershöhe

50 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr August Bender LG Kalsbach Gerd Hölzner LG Kalsbach Andreas Goertz LG Kempershöhe Ernst Theißen LG Kempershöhe

Ehrungen Feuerwehr Gemeinde Marienheide

40 Jahre Mitgliedschaft

Gregor Blechmann LG Kempershöhe Oliver Brinkmann LZ Marienheide Norbert Huppertz LG Kempershöhe Dieter Neubauer Musikzug Matthias Nies LZ Marienheide Andrzej Piotrowski LZ Marienheide Anton Wolf LG Kempershöhe

45 Jahre Mitgliedschaft

Martin Lichtinghagen Musikzug

50 Jahre Mitgliedschaft

August Bender LG Kalsbach Gerd Hölzner LG Kalsbach Andreas Goertz LG Kempershöhe Ernst Theißen LG Kempershöhe

55 Jahre Mitgliedschaft

Egon Engelbert LZ Marienheide Wolfgang Risch LZ Marienhede Werner Schäl LG Kalsbach

75 Jahre Mitgliedschaft

Willi Lichtinghagen Musikzug

Verabschiedung aus dem aktiven Feuerwehrdienst in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Marienheide Peter Abendroth Musikzug Andreas Goertz LG Kempershöhe Peter Haarhaus LG Kalsbach Stefan Palmen LG Kalsbach Kai Warkus Musikzug Anton Wolf LG Kempershöhe Jürgen Wölky Musikzug

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Marienheide, übermittelt durch news aktuell