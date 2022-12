POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Balve (ots) - Zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagmorgen, 06:10 Uhr brachen unbekannte Täter in das Gebäude des Baubetriebshofes in der Straße Am Wilsdörn ein. Sie durschnitten dafür zunächst einen Maschendrahtzaun im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und gelangten auf diese Weise auf das Gelände. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und entwendeten diverse Akkubaumaschinen der Marken Stihl und Makita aus dem Inneren. Die Kriminalpolizei hat die ...

