LPI-NDH: Auseinandersetzung vor dem Kino in Mühlhausen - die Polizei sucht Zeugen

Worbis (ots) - Zu der Sprengung eines Geldausgabeautomaten kam es in den frühen Morgenstunden des 18. Januar in Worbis. Unbekannte Täter leiteten die Detonation eines noch unbekannten Stoffes ein, um an das im Geldautomaten gelagerte Bargeld zu gelangen. Ob und wie viel Geld die Täter erlangen konnten ist derzeit noch unbekannt. Am Tatort konnte ein dunkles hochmotorisiertes Fahrzeug durch Zeugen den Tätern zugeordnet werden. Dieses flüchtete in Richtung der ...

mehr