Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Pfronstetten-Tigerfeld (RT): Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 39-jähriger Motorradfahrer hat am Freitagnachmittag auf der B 312 bei Tigerfeld sein Leben verloren. Der Mann war gegen 13.35 Uhr mit seiner BMW auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Pfronstetten unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei setzte er kurz nach dem Ortsausgang von Tigerfeld trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw an. Dabei kollidierte er frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi. Noch an der Unfallstelle erlag der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen. Der 49 Jahre alte Audifahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die B 312 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis etwa 17 Uhr komplett gesperrt. Durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Auch die Feuerwehr war am Unfallort. Das Motorrad und der Audi wurden abgeschleppt. (ak)

