POL-RT: Mehrere Unfälle mit Verletzten, Festnahme auf frischer Tat

Kehrmaschine nach Unfall umgekippt

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Freitagvormittag in Reutlingen ereignet hat. Der 21-jährige Lenker einer Gelenkkehrmaschine war um 11.45 Uhr im Begriff, von der Werksausfahrt auf die gegenüberliegende Straßenseite zu fahren. Im Bereich der dortigen Fahrbahnverengung verlor der 21-Jährige vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über die Gelenkkehrmaschine, so dass der montierte Anhänger ins Schlingern kam, die Zugmaschine mitriss und letztlich mit einem entgegenkommenden Pkw VW einer 66-Jährigen kollidierte. In der Folge kippte die Gelenkkehrmaschine komplett auf die linke Seite um. Bei dem Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt, die 66-Jährige blieb unverletzt. Da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Straße zur Reinigung für die Dauer von etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Zur Aufrichtung der Gelenkkehrmaschine musste ein Kran eingesetzt werden.

Lichtenstein (RT): Rauch in einem Lagerschuppen

Augenscheinlich ein technischer Defekt hat am Samstagmorgen hohen Sachschaden an einem Lagerschuppen verursacht. Gegen 06.40 Uhr kam es in einem gemeinschaftlichen Lagerschuppen des Abenteuerparks und der Schlossschenke beim Schloss Lichtenstein zu einer Rauch- und ausbreitenden Glutentwicklung. Durch einen Passanten wurde bei der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte kein offener Brand festgestellt werden. Beim jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt an einer Maschine ausgegangen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.

Esslingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums musste am Freitagnachmittag ein 56-jähriger Autofahrer eine Blutprobe erdulden, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Gegen 17 Uhr mussten der 56-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters und vor ihm die 44-jährige Fahrerin eines Mercedes GLA auf der L1192 auf Höhe Berkheim verkehrsbedingt halten. An der Ampel im Bereich der Abzweigung Sirnau löste der 56-Jährige seine Bremse zu früh und fuhr anschließend auf den noch immer an der Ampel stehenden Mercedes GLA auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 56-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp zwei Promille, weshalb er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. Er sieht nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren entgegen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat ein 53-jähriger Fahrzeuglenker am Freitagmittag bei einem Unfall auf der L 1102 bei Leinfelden-Echterdingen erlitten. Der 53-Jährige befuhr mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse gegen 12.30 Uhr die L 1192 von Echterdingen in Richtung Stuttgart-Plieningen. An der Einmündung von der Autobahn A 8 musste dieser verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Eine 82-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz B-Klasse erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Der verständigte Rettungsdienst begutachtete diesen, eine sofortige Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die B-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Flughafen Stuttgart (ES): Täterfestnahme nach Diebstahl

Ein Einsatz in Zusammenarbeit der Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg führte in der Nacht von Freitag auf Samstag zur Festnahme eines Straftäters und zur Rückgabe des Diebesguts an den Eigentümer. Der 16-jährige Geschädigte hatte persönlich beim Polizeirevier Flughafen mitgeteilt, dass sein Rucksack mit mehreren Apple-Geräten im Bereich des Terminal 3 von einer Betonsitzbank gestohlen worden war. Eines der Geräte im Rucksack konnte zwischenzeitlich im Bereich zwischen dem Flughafen und Herrenberg geortet werden. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin mit dem für Herrenberg zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg abgestimmt. Anhand mehrerer GPS-basierter Standortdurchgaben wurde schließlich ein 63-Jähriger mitsamt dem am Flughafen entwendeten Rucksack in einem Bus am Zentralen Omnibusbahnhof Herrenberg festgestellt und sogleich festgenommen. Das Diebesgut im Wert von etwa 1.700 Euro konnte eindeutig zugeordnet und an den jungen Besitzer ausgehändigt werden. Die Sachbearbeitung wurde vom Polizeirevier Flughafen übernommen.

Geislingen (ZAK) - Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Bei einem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Freitagnachmittag auf der L415 zwischen Rosenfeld und Geislingen sind zwei Pkw-Lenker schwerstverletzt worden. Gegen 17 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines VW Golf die L 415 aus Richtung Geislingen kommend. Hierbei kam er aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 26-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde der 26-Jährige so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 72-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt und musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn auf Grund ausgelaufenen Betriebsstoffe reinigen. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsmaßnahmen musste die L 415 zwischen 17 Uhr und 21 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.

Balingen-Weilstetten (ZAK): Zwei hochwertige Fahrräder bei Einbruch entwendet

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Einbruch im Zeitraum zwischen dem 15.08. und dem 24.08.2023 in Weilstetten entstanden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte während der Urlaubsabwesenheit des Eigentümers die Garage auf. Aus dem Inneren wurden zwei hochwertige Rennräder der Marken Canyon und Merida im Wert von etwa 7.000 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit dem Polizeirevier Balingen unter Tel.: 07433 264-0 in Verbindung setzen.

