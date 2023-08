Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Brände; Verkehrsunfälle; Verkehrsunfallflucht; Diebstahl aus Pkw; Einbrüche;Korrektur Pressemeldung von Sonntag; Sachbeschädigung

Körperliche Auseinandersetzung

Noch unklar ist der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die sich am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung See-/Albstraße ereignet hat. Dort trafen den ersten Erkenntnissen zufolge gegen 5.25 Uhr im Bereich eines Imbisses die insgesamt etwa zehn Personen aufeinander und gerieten in einen Streit, der in eine Schlägerei mündete. Nach jetzigem Kenntnisstand zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Reutlingen (RT): Küchenbrand

Zum Brand in einer Küche sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in die Jos-Weiß-Straße ausgerückt. Gegen 16 Uhr war es dort vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an dem bereits älteren Ofen beim Backen zu einem Brand gekommen. Das Feuer konnte von den Bewohnern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten anrückte, weitgehend gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Radler schwer gestürzt

Mit Schürfwunden ist ein Radler davongekommen, der am Sonntagnachmittag in der Roßbergsteige mit seinem Fahrrad schwer gestürzt ist. Der 55-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf seinem Mountainbike die Steige bergabwärts in Richtung Gönningen unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein weiterer Radfahrer entgegenkam. Der Mountain-Biker erschrak und bremste scharf ab, wobei ihm das Vorderrad wegrutschte und er stürzte. Dabei schlug er so heftig mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, dass sein Fahrradhelm zerbrach. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge ins Krankenhaus. Bei der Untersuchung dort stellte sich heraus, dass er dank seines getragen Helms bis auf die Schürfwunden unverletzt geblieben war. Der Schaden an seinem Fahrrad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (cw)

Bempflingen (ES): Diebstahl aus Auto

Auf eine in einem Pkw liegende Handtasche hatte es ein Unbekannter am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz an der K1257 abgesehen. Er schlug zwischen 14.45 Uhr und 15.05 Uhr die Beifahrerscheibe des dort geparkten Wagens ein und stahl die Tasche mit Wertgegenständen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (sm)

Oberboihingen (ES): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Stattmannstraße ist im Laufe des Wochenendes von Einbrechern heimgesucht worden. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen und stießen auf einen Tresor, den sie aufflexten. Mit Bargeld und elektronischen Geräten machten sie sich aus dem Staub. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Unfall in Einbahnstraße

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Unterensinger Straße ist eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein Skodafahrer die Einbahnstraße in Fahrtrichtung Unterensingen. Als er ein parkendes Auto passierte, kollidierte er mit einer entgegenkommenden 69-jährigen Radlerin. Diese stürzte zu Boden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (sm)

Esslingen (ES): Nach Unfall weitergefahren

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L1192 entstanden ist. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 53-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem BMW auf der Landesstraße in Richtung Nellingen unterwegs. Im Bereich der Brücke Kastellstraße verlor er offenbar aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über den Wagen, der nach rechts von der Fahrbahn abkam, die dortige Böschung hinauffuhr und sich wohl auch überschlagen haben soll. Ein Zeuge, der den unfallbeschädigten Wagen anschließend von der Unfallstelle wegfahren sah, verständigte die Einsatzkräfte. Diese entdeckten sowohl das Auto als auch den unverletzt gebliebenen Fahrer an dessen Wohnanschrift. Er sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (rn)

Großbettlingen (ES): Einbrecher unterwegs

In den Großbettlinger Bauhof sind Unbekannte im Laufe des Wochenendes eingebrochen. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr, gelangten die Einbrecher auf das eingezäunte Gelände. Dort drangen sie gewaltsam in ein Büro ein und entwendeten daraus ein Laptop. Der Polizeiposten Roßdorf ermittelt. (rn)

Korrektur zur Pressemeldung vom Sonntag, 27.08.2023/12 Uhr: Nürtingen (ES): Radfahrerin verletzt

Der beschriebene Unfall hat sich bereits am Freitagabend bei Neckartailfingen ereignet.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen und nachstehende Meldung zu verwenden:

Neckartailfingen (ES): Radfahrerin verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers hat sich am Freitagabend eine 50-jährige Fahrradfahrerin bei einer Radtour verletzt. Die Frau war gegen 18.10 Uhr mit ihrem achtjährigen Enkel mit den Rädern auf einem Feldweg im Gewann Stollenhalde, in Verlängerung der Talstraße zwischen Neckartailfingen und Neckarhausen unterwegs, als zunächst der Junge stürzte. Als die 50-Jährige bei ihrem Enkel anhalten wollte, kam sie ihrerseits zu Fall und verletzte sich derart, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Achtjährige blieb bis auf ein paar Schürfwunden unverletzt. Angehörige holten den Jungen und die Räder an der Unfallstelle ab. (cw)

Dußlingen (TÜ): Elektrofahrzeug ausgebrannt

Ein technischer Defekt dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Smart EQ fortwo am Sonntagnachmittag in der Straße Pulvermühle gewesen sein. Der Wagen war dort zum Laden vor einer Garage abgestellt, als er plötzlich in Brand geriet. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Smart vollständig ausbrannte. Das Elektrofahrzeug musste in einem mit Wasser gefüllten Spezialcontainer versenkt werden, um das Feuer letztendlich unter Kontrolle bringen zu können. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Autos mit Farbe beschädigt (Zeugenaufruf)

Zwei in der Eberhardstraße geparkte Autos sind am Sonntag im Laufe des Tages erheblich beschädigt worden. Zwischen 10.30 Uhr und 15.15 Uhr besprühte ein Unbekannter einen dort geparkten Suzuki Swift und einen Mazda CX-60 mit weißer Sprühfarbe, jeweils an der linken, zum Gehweg zeigenden Fahrzeugseite. Der angerichtete Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07472/9801-0 um Hinweise. (cw)

Nehren (TÜ): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen VW Golf, der am Sonntagabend von der L394 abgekommen ist. Eine Zeugin alarmierte gegen 21.50 Uhr die Polizei, nachdem das Fahrzeug auf der L394 in Richtung Nehren im Bereich der Unterführung der B27 offenbar mit einem Leitpfosten sowie einer Fahrbahnbegrenzung kollidiert war. Bei dem Fahrzeug befanden sich ein Mann und eine Frau. Beide hatten schwarze, lockige Haare. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann war zudem mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Gemäß Zeugenangaben sollen kurze Zeit später etwa vier Fahrzeuge mit TÜ-Zulassung zur Unfallstelle gekommen sein. Die Insassen sollen die vor Ort befindlichen Zeugen davongeschickt und den Golf mit einem Seil auf die B27 in Richtung Ofterdingen abgeschleppt haben. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten befand sich keines der Fahrzeuge mehr an der Unfallstelle. Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden an dem Leitpfosten und der Fahrbahnbegrenzung wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Personen, dem Golf oder den Fahrzeugen mit TÜ-Zulassung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660, zu melden. (rn)

Burladingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw in der Stettener Straße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war das Feuer in dem Opel Corsa während der Fahrt auf der B32 ausgebrochen. Als die 23 Jahre alte Fahrerin den Brandgeruch sowie den Rauch bemerkte und das Auto daraufhin in der Stettener Straße abstellte, entdeckte sie Flammen unter der Fahrzeugfront. Die alarmierte Feuerwehr rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten an und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

