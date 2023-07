Dieburg (ots) - Ein Fahrradladen in der Frankfurter Straße rückte in der Nacht zum Samstag (29.7.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten zwischen 1.30 und 2 Uhr an einem Fenster des Ladens gewaltsam zu schaffen. Dieses hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch entstanden ...

mehr