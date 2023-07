Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Autobahnfahnder beschlagnahmen Drogen und nehmen per Haftbefehl gesuchten Mann fest

Mörfelden (ots)

Für zwei Männer, im Alter von 48 und 54 Jahren, endete die Fahrt am Freitagabend (28.07.) auf einem Parkplatz der A 5 bei Mörfelden. In ihrem unversicherten Auto wurden bei einer Kontrolle durch Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen rund 500 Gramm Marihuana gefunden. Darüber hinaus stellten die Beamten noch 1600 Euro Bargeld bei ihnen sicher. Der 48-Jährige wurde zudem von kroatischen Behörden per internationalem Haftbefehl zur Verbüßung einer dreijährigen Freiheitsstrafe gesucht. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Fahnder noch einmal über 400 Gramm Marihuana sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen.

Der 54 Jahre alte Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Begleiter wurde zum Zwecke der Auslieferung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Beide müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell