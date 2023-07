Heppenheim (ots) - In der Zeit von Freitag, den 29.07.2023, 09:00 Uhr bis Samstag, den 30.07.2023, 21:10 Uhr, ereignete sich in Heppenheim, Moselstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Moselstraße in unbekannte Fahrtrichtung und touchierte in Höhe der Hausnummer 5-7 einen metallic blauen Seat Ibiza. Hierbei beschädigte dieser den Seat an ...

mehr