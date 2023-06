Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (52) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Witten ist am Freitagnachmittag, 23. Juni, eine 52-jährige Fußgängerin aus Bochum schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Wuppertaler gegen 16.50 Uhr mit seinem Pkw die Herbeder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 148 kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Hier erfasste er die 52-Jährige. Die Bochumerin wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Dabei erlitt die 52-Jährige schwere Verletzungen. Passanten bzw. Besucher eines örtlichen Restaurants leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Herbeder Straße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 18.45 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell