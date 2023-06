POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Dahlhausen wurde eine 17-jährige Bochumerin, die auf einem Motorroller unterwegs war, schwer verletzt. Die junge Frau befuhr am Donnerstag, 22. Juni, gegen 10.15 Uhr die Kassenberger Straße in Richtung Dr.-C.-Otto-Straße, als sie in Höhe der Hausnummer 59 auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Roller verlor und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die ...

