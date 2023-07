Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

In der Zeit von Freitag, den 29.07.2023, 09:00 Uhr bis Samstag, den 30.07.2023, 21:10 Uhr, ereignete sich in Heppenheim, Moselstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Moselstraße in unbekannte Fahrtrichtung und touchierte in Höhe der Hausnummer 5-7 einen metallic blauen Seat Ibiza. Hierbei beschädigte dieser den Seat an der linken Front. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem beschädigten Seat konnte weißer Lackabrieb festgestellt werden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

