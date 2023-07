Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots)

Wie erst heute am 30.07 bekannt wurde, kam es am Freitag (21.07.) an der Einmündung Berliner Straße und Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe hatte gegen 11:20 Uhr die Berliner Straße befahren, als aus der Breslauer Straße heraus ein Pkw einbog und dem Radfahrer die Vorfahrt nahm. Er musste stark abbremsen und kam zu Fall, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Pkw kam. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei Lampertheim bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem unbekannten Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell