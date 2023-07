POL-DA: Bad König: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste 84jährige aufgefunden

Mörlenbach (ots) - Am Samstag den 29.07.2023 zwischen 04:30 und 09:10 Uhr wurde ein grauer Renault Clio an der Fahrerseite , sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Fürther Straße (B38) in Mörlenbach abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um ...

