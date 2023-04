Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Fitnessstudio/Physiopraxis Paulsbad

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Im Zeitraum zwischen dem 09.04.23, 19 Uhr, und dem 10.04.23, 16 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Fitnessstudio/ Physiopraxis Paulsbad in Einbeck ein. Die Täter gelangten durch eine Hintertür in das Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen Schränke auf und entwendeten Bargeld. Durch den Einbruch kam es zu einem Gesamtschaden von über 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Einbeck entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell