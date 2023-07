Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrradladen im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Ein Fahrradladen in der Frankfurter Straße rückte in der Nacht zum Samstag (29.7.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten zwischen 1.30 und 2 Uhr an einem Fenster des Ladens gewaltsam zu schaffen. Dieses hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen betraut und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell