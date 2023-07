Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Fotoladen

Darmstadt (ots)

Einen schnellen Festnahmeerfolg konnte die Polizei nach einem Einbruch in einen Fotoladen in der Wilhelminenstraße in der Nacht zum Montag (31.7.) verzeichnen.

Gegen 3.20 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde das Schaufenster des Ladens eingeschlagen, der Verkaufsraum durchwühlt und Beute bereitgelegt. Die Ordnungshüter konnten schließlich einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen noch im Laden vorläufig festnehmen. Er musste die Streifen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier begleiten. Insgesamt entstanden Schäden, die auf über 2000 Euro geschätzt werden. Der 43-jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell