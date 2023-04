Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Personen nach Unfall in Schwerin leicht verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tage wurden bei einem Verkehrsunfall in Schwerin auf dem Großen Dreesch zwei Personen leicht verletzt: Gegen 8.45 Uhr fuhr ersten Erkenntnissen nach eine 27-jährige Schwerinerin mit ihrem Wagen an der Ampel-Kreuzung Karl-Marx-Allee/ Ludwigsluster Chaussee auf den vor ihr fahrenden Wagen einer 24-jährigen Frau aus dem Schweriner Umland auf.

Deren Fahrzeug wiederum wurde in der Folge auf den Pkw eines vor ihr fahrenden 34-Jährigen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim aufgeschoben.

Die 24-Jährige sowie ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Sachschadenssumme an allen drei beteiligten Wagen wird insgesamt auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlung der Unfallursache obliegt nun dem Kriminalkommissariat Schwerin. Es handelt sich bei allen Beteiligten des Unfalls um deutsche Staatsangehörige.

