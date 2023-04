Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebstahl von Baukabel - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem über das zurückliegende Wochenende etliche Meter Starkstromkabel im Bereich Großer Dreesch entwendet wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Diebstahl der Kabel aus einem Rohbau in der Friedrich-Engels-Straße müsste laut Baufirma in der Zeit von Freitag 21.04.2023 12:00 Uhr bis Montag 24.04.2023 gegen Mittag passiert sein. Die bisherigen Ermittlungen weisen darauf hin, dass der Diebstahl mehrere Stunden angedauert haben könnte. Die Polizei bittet um Unterstützung. Wer hat die Tat beobachtet, auffällige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummer 0385/5180-2224 und -1560, sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und persönlich in den örtlichen Polizeidienststellen entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell