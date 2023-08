Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Brand; Einbruch; Pfefferspray in Bus versprüht; Auseinandersetzung; Randalierer am Bahnhof; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Rauchender Pkw

Am frühen Montagabend ist an der Einmündung Klemmens-/Griesstraße ein Pkw in Brand geraten. Gegen 18.30 Uhr begann der dort geparkte Mini vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu rauchen und es drangen kurzzeitig auch Flammen aus dem Wagen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Pkw rasch ablöschen. Er wurde in der Folge abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Bad Urach (RT): In Kindergarten eingebrochen

In einen Kindergarten in der Stuttgarter Straße in Bad Urach ist vermutlich im Laufe des Montags eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Balkontür gelangten der oder die Täter ins Innere und durchwühlten dort das gesamte Mobiliar. Dieses musste zum Teil ebenfalls aufgebrochen werden. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Einbruch wurde am Abend, gegen 18 Uhr, durch eine Reinigungskraft festgestellt, die daraufhin die Polizei verständigte. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Bad Urach die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Mit Pfefferspray gesprüht? (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen Unbekannte, die am Montagabend mutmaßlich Pfefferspray im hinteren Teil eines Busses der Linie 105 in der Straße Am schönen Rain versprüht haben. Als an der dortigen Haltestelle neue Fahrgäste zustiegen, klagten diese teilweise über Atemwegsreizungen. Eine Zwölfjährige und eine 48 Jahre alte Frau wurden vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, blieben nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch unverletzt. Der Bus wurde durch ein Ersatzfahrzeug ersetzt. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, die unerkannt geflüchtet waren, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0zu melden. (rn)

Esslingen (ES): In die Leitplanken gekracht

Nur noch Schrottwert dürfte der VW Lupo eines 19-Jährigen haben, der am Dienstmorgen auf der B 10 an der Ausfahrt Esslingen-Sirnau einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 0.45 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Ausfahrt Esslingen-Sirnau abfahren. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht den örtlichen Verhältnissen angepasst hatte und viel zu schnell unterwegs war, kam er kurz nach der 180 Grad Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in die Leitplanken. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Lupo durch die enorme Aufprallwucht so schwer beschädigt worden, dass an ihm wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Köngen (ES): Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Ein 46-Jähriger ist in einer Asylunterkunft in der Wertstraße am Montagabend von zwei bislang Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Gegen 23 Uhr sollen die zwei Männer den derzeitigen Erkenntnissen zufolge mehrfach auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Auslöser dürften vorausgegangene Streitigkeiten gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): In Bahnhof randaliert

Ein alkoholisierter 26-Jähriger musste am Dienstagmorgen am Bahnhof in Gewahrsam genommen werden, nachdem er dort randaliert hatte. Gegen 4.50 Uhr hielt sich der Mann vor einer Bäckereifiliale im Hauptbahnhof auf, schlug gegen die Glasscheibe, warf einen Servierwagen gegen ein Rollgitter und beleidigte einen Mitarbeiter der Bäckerei, weshalb Sicherheitspersonal der Bahn und die Polizei hinzugerufen wurden. Der augenscheinlich betrunkene und möglicherweise unter Drogeneinfluss stehende Mann zeigte sich äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen, weshalb er unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Beim Transport im Streifenwagen schlug er mehrmals absichtlich mit seinem Kopf gegen die Türscheibe, wodurch er sich Verletzungen zuzog. Eine Versorgung dieser durch den Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Drei Polizeibeamte zogen sich leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der 26-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Balingen (ZAK): Über Verkehrsinsel gefahren

Ein erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro ist an einem Pkw bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Balinger Hirschbergstraße entstanden. Ein 18-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse in Richtung B 27 unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach war die Windschutzscheibe seines Wagens beschlagen und dadurch die Sicht beeinträchtigt. Vor der Einmündung Roßbergstraße überfuhr der Fahranfänger die dortige Verkehrsinsel und beschädigte hierbei den Mercedes so schwer, dass er abgeschleppt werden musste. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Bisingen (ZAK): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen Bisingen-Steinhofen und Bisingen-Nord ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Hechingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 26-Jähriger, gegen 0.10 Uhr, mit seinem silbernen Skoda Roomster auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Hechingen unterwegs. Zwischen den beiden Anschlussstellen setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden weißen Transporters an, woraufhin plötzlich ein schwarzer Kleinwagen mit Dachreling und runden Rücklichtern den Skoda rechts überholt haben soll. Der 26-Jährige erschrak dabei, zog seinen Skoda nach links und touchierte dabei die Mittelleitplanken. Dabei entstand an dem Wagen ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro. Der schwarze Kleinwagen, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen, soll weiter in Richtung Hechingen gefahren sein. Von dem weißen Transporter, den der Skoda-Fahrer zuvor überholt hat, ist nur bekannt, dass er einen unbekannten Werbeaufdruck gehabt haben soll. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen. (cw)

