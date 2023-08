Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Probefahrt endet mit verunglücktem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am 16.08.2023 gegen 17.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit einem geliehenen Motorrad die Industriestraße in Richtung Stockholmer Straße. In einer Linkskurve der Industriestraße verlor der Lenker die Kontrolle über das Motorrad und fuhr in den Grünstreifen. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen ein Verkehrszeichen auf dem Grünstreifen und stürzte. Da der 29-Jährige Motorradhelm und Schutzkleidung trug, wurde er nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen Totalschaden. Es wurde vom Motorradhändler selbst abgeschleppt.

