Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit in Partnerschaft

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Abend kam es in einem Mehrfamilienhaus im Medardusring zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Lebenspartnern (25 und 31 Jahre alt). Während des Verlaufs begab sich der 25-Jährige leicht bekleidet auf die Terrasse. Dies nutzte der 31-Jährige und schloss von innen die Terrassentür. Der 25-Jährige trat daraufhin die Scheibe ein und verletzte sich hierbei, sodass eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus nötig wurde. Gegen den 31-Jährigen wird wegen Nötigung ermittelt.

