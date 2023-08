Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sprinter kommt auf B9 von Fahrbahn ab, Fahrer verletzt sich

Speyer (ots)

Ein 53-jähriger Mann befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die B9 in Richtung Germersheim und kam zwischen den Anschlussstellen Römerberg und Schwegenheim aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hiernach kam er im Grünstreifen zum Stehen und zog sich eine Schürfwunde an der rechten Hand zu. Anhaltspunkte für eine Fremdbeteiligung oder für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des 53-Jährigen liegen nicht vor. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

