Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche in Kleingartenparzellen am Woogbach

Speyer (ots)

Zwischen Montag und Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu sieben Parzellen der Kleingartenanlage im Woogbachtal, indem sie teilweise Zugangstore aufbrachen oder über Zäune kletterten. In den Parzellen suchten die Täter in den Gartenschuppen nach Diebesgut und entwendeten eine Musikbox der Marke JBL. In einem Fall durchtrennten die Täter eine mittels Vorhängeschloss gesicherte Stahlkette und entwendeten aus einem Häuschen einen Stromgenerator, eine Heckenschere, einen Rasenmäher sowie zwei elektrische Rasentrimmer im Gesamtwert von ca. 800 Euro.

Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell