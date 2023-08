POL-PDLU: Dudenhofen - Verdächtiger Fahrstil weist auf fehlende Fahrerlaubnis hin

Speyer (ots) - Am 14.08.2023, gegen 19.45 Uhr, kam eine 55-jährige Frau vom Einkaufen nach Hause und bemerkte an der Garage ihrer Mutter in der Iggelheimer Straße einen ihr unbekannten Mann mit einem abgeschlossenen Fahrrad. Sie sprach den 47-Jährigen an. Dieser stellte das Fahrrad auf dem Gehweg ab und entfernte sich. Die Frau machte ein Foto von dem Mann und informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wird der 47-Jährige von einer Streife in der Bahnhofstraße ...

