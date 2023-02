Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweiradradfahrer leicht verletzt

Falkenstein (Donnersbergkreis) (ots)

Glück im Unglück hat am Montagnachmittag ein 17 Jahre alter Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K37. Der junge Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K37 von Falkenstein in Richtung Mariental. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Hierbei wurde er zum Glück nur leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die K37 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. |pirok

