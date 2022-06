Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus PKW und Computerbetrug: Wer kennt die Frau auf dem Foto?

Uedem (ots)

Am 24.03.2022 brachen unbekannte Tatverdächtige einen PKW auf, der auf einem Waldparkplatz an der Marienbaumer Straße abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse aus dem Fahrzeug. Im Anschluss wurden noch am selben Nachmittag mit den EC-Karten aus der Geldbörse vier Abhebungen an zwei Geldautomaten in Uedem getätigt. Eine unbekannte Tatverdächtige wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/81757

Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Frau machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 020823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

