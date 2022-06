Wachtendonk (ots) - In einem Waldgebiet am Alten Venloer Weg ist am frühen Sonntagmorgen (19. Juni 2022) gegen 04:00 Uhr ein Holzstapel in Brand geraten. Von den etwa vier Meter hoch längs aufgetürmten Baumstämmen brannten vor allem die oberen und mittleren Reihen, die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

