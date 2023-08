Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Grundschule im Vogelgesang

Speyer (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag, 17:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zum Schulgebäude in der Kardinal-Wendel-Straße auf und verschafften sich hierdurch Zugang zum Gebäude, in welchem sie weitere Türen aufhebelten hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 1.600 Euro anrichteten. Ob die Täter darüber hinaus Beute machten, steht bislang nicht fest.

Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.

