POL-PDLU: Römerberg - Widerstand gegen Polizei nach Unfall unter Alkohol- und möglicherweise Drogeneinfluss

Römerberg (ots)

Am Dienstag gegen 06:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem weißen BMW die Berghauser Straße und bog nach links in die Eisenbahnstraße ein. Hierbei kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr einen Grünstreifen und streifte eine Hauswand, an welcher er zum Stehen kam. Hierbei entstand ein Schaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 5.000 Euro, die Fremdschadenshöhe ist noch unklar. Am Unfallgeschehen unbeteiligte Zeugen riefen die Polizei. Die eintreffende Polizeistreife traf den 19-jährigen Fahrer sowie seinen 18-jährigen Freund am Unfallort an. Der Fahrer war unkooperativ und zeigte Anzeichen auf einen akuten Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Die Beamten versuchten, den 19-Jährigen zu fesseln, um ihn gefahrlos nach gefährlichen Gegenständen durchsuchen und anschließend transportieren zu können. Hiergegen wehrte er sich durch Winden seines Oberkörpers, Wegziehen und Verschränken seiner Arme, weswegen die Beamten ihn zu Boden brachten. Am Boden trat er nach den Beamten, kratzte einen Beamten an der Hand und verschränkte weiter seine Arme. Ein Beamter wurde durch den Kratzer leicht verletzt. Den Beamten gelang schließlich die Durchsuchung des 19-Jährigen. Hierbei fanden sie ein Kunststoffröhrchen mit einem weißen Pulver, das sich bei späterer Wiegung und Stoffbestimmung als 0,56 Gramm Kokain herausstellte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten unter anderem zwei für den Fahrer zugriffsbereite Messer und stellten diese sicher. Die Beamten veranlassten die Blutentnahme bei dem Fahrer. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Zeugenangaben zufolge entfernten sich zwei junge Frauen von der Unfallstelle. Deren Bezug zum Geschehen ist bislang unklar. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

