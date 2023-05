Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 18:30 Uhr kam es in der Tübinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennrad. Der 34-jährige Fahrer eines Smart befuhr die Tübinger Straße ortsauswärts. Als er eine Wendemöglichkeit am Ortsende zum Wenden nutzen wollte, übersah er einen 19-jährigen Rennradfahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Rennradfahrer kam etwa 15 Meter weiter schwer verletzt zum Liegen. Der schwer verletzte Fahrradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf circa 10.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell