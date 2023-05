Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Diebstahl aus einem Rohbau +++ Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18:30 Uhr und 08:15 Uhr, durch eine Kellertüre in einen Rohbau im Großingersheimer Weg ein. Hierbei entwendeten sie mehrere hochwertige Arbeitsgeräte im Wert von circa 5.000 Euro. Die Täter transportierten die Geräte nach derzeitigem Kenntnisstand an einen Radweg an der L 1113, an welchem die Geräte in ein Fahrzeug eingeladen wurden. Zeugen, welche im o.g. Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug an der L 1113 beobachten konnten, werden gebeten sich telefonisch unter der 07144/9000 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim zuständigen Polizeirevier in Marbach am Neckar zu melden.

