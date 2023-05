Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Brandstiftung an Gartenhütte

Ludwigsburg (ots)

Gegen 23 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag setzten bislang unbekannte Täter einen Holzstapel an einer Gartenhütte im Gewann Galgenberg südlich von Großbottwar in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Hütte über. Durch die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, konnte die zwischenzeitlich im Vollbrand stehende Hütte gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Der Polizeiposten Großbottwar hat die Ermittlungen übernommen.

