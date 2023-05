POL-LB: Oberstenfeld: Vandalen wüten in Gärten in der Ziegelstraße

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Vorfalls, zu dem es am Mittwochabend (03.05.2023) in der Talstraße in Böblingen kam. Drei junge Männer, zwei 18-Jährige und ein 17-Jähriger, waren gegen 21.00 Uhr zu Fuß in der Talstraße unterwegs und wollten diese an einer Fußgängerampel in Richtung Bahnhof überqueren. Plötzlich wurden die drei zunächst verbal von einer noch unbekannten ...

mehr