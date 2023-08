Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf wegen Unterschlagung von Multimediageräten

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Unterschlagung gegen den Besitzer eines inzwischen geschlossenen Multimediageschäftes Im Südring 2 werden noch weitere Geschädigte gesucht, welche ihre Multimediageräte, vornehmlich der Marke Apple, in der Zeit von Anfang 2023 bis April 2023 dort in Reparatur gegeben haben und nicht zurückbekommen haben. Die Betroffenen werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

