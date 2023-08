POL-RT: Dein Weg zu uns: Informationen zur Ausbildung und zum Studium bei der Landespolizei.

Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Brand in Mehrfamilienhaus Zum Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in die Große Ziegelstraße ausgerückt. Anwohner hatten gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses bemerkt und die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. ...

