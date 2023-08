Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Jugendhaus

Reutlingen (ots)

Reichenbach (ES): In Jugendhaus eingebrochen

In ein Jugendhaus in der Seidenstraße sind Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 8.45 Uhr beschädigten die Einbrecher eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell