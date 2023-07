POL-PDNR: Ruhestörungen

Dattenberg (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 254 und der L 256 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Der 49-jährige Fahrer des Transporters fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des bevorrechtigten 36-jährigen PKW-Fahrers, welcher zwar noch versuchte auszuweichen, den Transporter jedoch im Frontbereich erfasste. An ...

