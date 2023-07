Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Vorfahrtsverstoß

Dattenberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 254 und der L 256 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Der 49-jährige Fahrer des Transporters fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des bevorrechtigten 36-jährigen PKW-Fahrers, welcher zwar noch versuchte auszuweichen, den Transporter jedoch im Frontbereich erfasste. An beiden PKW erstand hoher Sachschaden im vier bis fünfstelligen Eurobereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch die Polizei geregelt. Die beteiligten Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise alle unverletzt.

