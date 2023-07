POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Pkw

Linz am Rhein (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag wurde in der Strohgasse ein geparkter Pkw Audi A1 von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

