Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache für Todesfälle im Straßenverkehr

Edenkoben/Roschbach (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L516 bei Roschbach waren gestern (16.11.2022, zwischen 08.15 Uhr und 09.45 Uhr) 12 Autofahrer zu schnell unterwegs. Im Einmündungsbereich nach Roschbach sind 70 km/h erlaubt, der Schnellste war mit 97 km/h unterwegs. In der Staatsstraße in Edesheim waren am Nachmittag (16.11.2022, 14.30 - 15.30 Uhr) gleich 26 PKW-Führer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h rauschte der Schnellste mit 56 km/h durch die Kontrolle. Wer aufmerksam, rücksichtsvoll und vorausschauend fährt, kommt nicht nur entspannter, sondern auch sicherer an.

