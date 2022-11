Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schulwegkontrolle

Germersheim (ots)

Am Mittwochmorgen wurde im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim durchgeführt. Hierbei wurden zwei "Elterntaxis" aufgrund des Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße "An der Volksschule" kostenpflichtig verwarnt.

