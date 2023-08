Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart/Reutlingen geben bekannt: Mutmaßlicher Autoaufbrecher in Haft

Stuttgart/Reutlingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (31.08.2023) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Auto am Marktplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt aufgebrochen zu haben. Der 26-Jährige soll in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.00 Uhr die Scheibe eines am Fahrbahnrand parkenden Opel Corsa eingeschlagen und eine darin befindliche Tasche, in der sich unter anderem kabellose Kopfhörer befanden, gestohlen haben. Nachdem es dem Besitzer gelang, die Kopfhörer zu orten, alarmierte er die Polizei. Beamte nahmen den Tatverdächtigen nur wenig später in seiner Wohnung im Bereich Wendlingen am Neckar fest und fanden die zuvor erbeutete Tasche und die Kopfhörer bei ihm. Der syrische Staatsangehörige wurde im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

