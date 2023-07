Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Gebrauchtwagenhandel - Fünf Autos gestohlen - Kripo bittet um Mithilfe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Heskem/Schröck

Bei einem Einbruch in den Gebrauchtwagenhandel im Margaritenweg in Heskem erbeuteten die Täter fünf Autos samt den Schlüsseln und Papieren sowie ein Laptop. Eines der gestohlenen Autos, ein grauer Skoda Superb tauchte in der Nacht zum Sonntag, 30. Juli, in Schröck auf. Das Auto stand letztlich offen und verlassen vor der Feuerwehr in Schröck. Die Fahndung nach dem oder den Nutzern blieb trotz des Einsatzes einer Vielzahl von Streifen und des Polizeihubschraubers erfolglos. Der Einbruch war am Samstag, 29. Juli, zwischen 14 Uhr und 23.45 Uhr. Der Skoda fiel gegen 23.45 Uhr in Schröck auf. Von den vier anderen gestohlenen Autos, einem dunkelblauen 2er BMW, einem grauen 3er BMW, einem ebenfalls grauen Mercedes CLA und einem weißen Mercedes C Coupe fehlt bislang jede Spur. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat in der fraglichen Zeit rund um den Gebrauchtwagenhandel im Margaritenweg Beobachtungen gemacht? Wer hat dort mehrere Personen auf dem Gelände bzw. in unmittelbarer Nähe gesehen? Wer hat das Wegfahren der Autos gesehen und kann Angaben zu dem Fahrer oder den Insassen machen? Wem sind im Vorfeld z.B. ein oder mehrere, mit mehreren Personen besetzte Fahrzeuge in Heskem aufgefallen? Wer hat eine größere mutmaßlich ortsfremde Gruppe gesehen? Wer hat wo nach der Tat die beschriebenen Autos gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Nach den bisherigen Ermittlungen dürften höchst wahrscheinlich mehrere Täter agiert haben. Mindestens einer stieg durch ein aufgebrochenes Fenster in einen Bürocontainer des Handels ein und stahl aus einem Aktenschrank die Fahrzeugdokumente und aus einem Schlüsselkasten alle Fahrzeugschlüssel. Derzeit geht die Kripo aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass die Täter mit den Fahrzeugen wegfuhren und diese zumindest nicht vor Ort verluden. Alle Fahrzeuge waren ohne Kennzeichen abgestellt. Da sich an dem wiedergefundenen Skoda jedoch ein Kennzeichen befand, ist es wahrscheinlich, dass die Täter auch an die übrigen Fahrzeuge Kennzeichen montierten. Bei dem am Skoda sichergestellten Kennzeichen handelte es sich um eine sogenannte Dublette. Das tatsächlich für ein anderes Fahrzeug ausgegebene und existente Originalkennzeichen befand sich noch am richtigen Fahrzeug Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell