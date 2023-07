Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg Ockershausen: Brand eines Mehrfamilienhauses

Marburg-Biedenkopf (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet heute Morgen ein Wohnhaus in der Herrmannstraße in Brand. Erste Anrufe erhielt die Polizei gegen 3.25 Uhr dazu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte brannte es bereits lichterloh, aufgrund der teils starken Rauchentwicklung warnte die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen die Anwohner in unmittelbarer Nähe. Alle anwesenden Bewohner verließen das Haus jetzigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe beim nun unbewohnbaren Haus auf eine vermutlich sechsstellige Summe. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Marburg haben ihre Arbeit begonnen, mit möglichen Erkenntnissen zur Brandursache ist nicht vor Mitte nächster Woche zu rechnen.

