POL-MA: Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis: geparkter Pkw beschädigt; Verursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einer 96-jährigen Frau zwischen den Quadraten N1 und N2 eine hochwertige Uhr vom Handgelenk und flüchtete. Der Täter sprach die Frau an und bat darum, ein 2-Euro-Stück zu wechseln, was die 96-Jährige jedoch verneinte. Der Täter griff daraufhin das Handgelenk der Frau und ...

