Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vier Leichtverletzte nach Überschlag + Dieb scheitert + Dieb im Einfamilienhaus + Daimler Chrysler touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal: Vier Leichtverletzte nach Überschlag

Auf regennasser Fahrbahn verlor gestern ein 18-jähriger VW-Fahrer aus Dautphetal die Kontrolle. In einer Rechtskurve der L3042 zwischen Mornshausen und Hommertshausen geriet der Polo gegen 15.15 Uhr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Böschung, überschlug sich und kam auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Fahrer sowie die drei Mitfahrer im Alter von 15 und zweimal 17 Jahren kamen mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden am Polo beträgt etwa 1.500 Euro und dürfte einem Totalschaden entsprechen- er wurde abgeschleppt. Als mögliche Unfallursache kommt eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht.

Marburg: Dieb scheitert

Im Teichwiesenweg versuchte ein Dieb zwischen 23 Uhr am Mittwoch dieser Woche und 9 Uhr am Donnerstag gewaltsam, in den Tennisclub einzubrechen. Die Hebelversuche führten nicht zum gewünschten Erfolg- die Tür blieb zu. Dennoch entstand dabei ein etwa 200 Euro hoher Schaden. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Dieb im Einfamilienhaus

Durch das Einwerfen eines Fensters gelangte ein Dieb gestern zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schmidtborn. Beim Durchsuchen nahm er Schmuck und technische Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro an sich und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer hat das Scherbenklirren gehört und kann den Tatzeitraum dadurch näher eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Daimler Chrysler touchiert

Ein unbekannter Autofahrer verursachte Schäden in Höhe von etwa 1.200 Euro am hinteren linken Radkasten eines in der Sudetenstraße geparkten Daimler Chrysler. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte nach dem Unfall, der diese Woche zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, passierte. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell