Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (30.08.2023) zwei Männer im Alter von 23 und 45 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, aus einem Juweliergeschäft an der Eberhardstraße hochwertige Uhren und Schmuck geraubt zu haben. Die beiden Männer betraten das Geschäft gegen 10.00 Uhr, während die Inhaberin gerade dabei war, die Vitrinen mit hochwertigen Uhren und Schmuck zu bestücken. Einer der Männer soll sich ihr in den Weg gestellt haben, während der andere eine Tasche mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren 100.000 Euro an sich genommen haben soll. Als die Frau versucht haben soll, die Türe des Geschäftes zu schließen und den 45-Jährigen festzuhalten, soll dieser sie gegen die Brust gestoßen haben. Hierdurch sei die Frau gegen eine Auslage gefallen und habe sich leicht verletzt. Anschließend flüchteten beide Männer in Richtung Haltestelle Rathaus. Die Geschäftsinhaberin verfolgte beide, bis sich ihr ein weiterer Mann kurzzeitig in den Weg stellte. Der 45-Jährige konnte von Zeugen weiterverfolgt und festgehalten werden. Der 23 Jahre alte Komplize flüchtete zunächst mit einem Fahrzeug, welches Polizeibeamte während der Fahndung in der Alexanderstraße geparkt feststellten. Kurz darauf nahmen sie den 23-Jährigen in der Kernerstraße fest. Die beiden 23 und 45 Jahre alten Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit werden im Laufe des Donnerstags (31.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell