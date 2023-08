Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Gefahrenbremsung gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses der Linie 81 am Mittwochmittag (30.08.2023) in der Hauptstraße / Rottweiler Straße ist ein 84 Jahre alter Fahrgast schwer verletzt worden. Der 56 Jahre alte Busfahrer war gegen 12.00 Uhr in der Möhringer Landstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung Rottweiler Straße / Herrenberger Straße / Hauptstraße / Möhringer Landstraße bremste der 56-Jährige stark ab, als offenbar ein Fußgänger im Bereich einer Fußgängerampel auf die Fahrbahn trat. Aufgrund der Bremsung kam der 84-Jährige zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte versorgten den Senior vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell